Serviva cibo e bevande, ma senza alcuna autorizzazione: blitz della polizia, sigilli ad uno chalet

ANCONA - Serviva cibo e drink nonostante non ne avesse l’autorizzazione. Per questo è scattata la chiusura con tanto di maxi multa da 5mila euro nei confronti di uno chalet di Palombina Nuova, il Playa di Alfredo.

Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di venerdì nell’ambito di un controllo congiunto disposto dal questore Giancarlo Pallini ed eseguito dalla polizia di stato e dalla polizia locale di Ancona, finalizzato alla verifica delle regolarità, anche sotto il profilo del rispetto della normativa anti-Covid, dei locali che si trovano sul lungomare di Palombina.



Nel corso dei controlli è emerso che il titolare dello stabilimento balneare in questione è risultato privo di qualsiasi autorizzazione per svolgere l’attività e per somministrare alimenti e bevande. Dagli accertamenti effettuati, infatti, è emerso che la certificazione di cui era in possesso non era stata rinnovata.

Una volta espletate tutte le procedure burocratiche, la questura ha provveduto a disporre l’immediata chiusura dell’esercizio pubblico, con una sanzione accessoria da 5mila euro.

