ANCONA - Gli scambiatori? Praticamente un cimitero. Meglio la sosta selvaggia. Terzo fine settimana di Avvento per Ancona ed il caos traffico sembra ormai alle spalle. Complici sicuramente una riduzione del carico di utenti - il centro era pieno, non pienissimo - ma anche una migliore e più decisa gestione della viabilità. Le temute difficoltà in uscita dalla città, con la galleria San Martino chiusa in direzione Archi, non ci sono state ed anche nel resto del centro storico il traffico è defluito regolarmente. Gli unici ingorghi all’altezza di Largo XXIX Maggio, dove confluiscono i flussi in arrivo dal Viale e quelli di via Vecchini, e lungo via Palestro all’altezza del parcheggio Stamira. Ma niente di trascendentale.

Niente criticità

Sgombre via XXIX Settembre e via Giannelli, con le navette della linea rossa che non hanno dovuto ricorrere alla deviazione lungo via XXV Aprile prevista in caso di traffico. Lato parcheggi, il Traiano ed il Cialdini sono andati sold out già intorno alle 17,30, alternando momenti da semaforo rosso ad altri da luce verde fino all’ora di cena. In ogni caso, poche o nessuna coda agli ingressi. Deserti gli Archi e lo scambiatore di Tavernelle: alle 19 nel park di via Mamiani c’erano oltre 440 posti liberi. Meno di dieci, ancora, le auto ferme allo scambiatore del cimitero verso l’ora di cena - non che alle 17 andasse meglio, con al massimo una mezza dozzina di auto in sosta.

Peccato però che poi, in centro storico, ci si sia dati alla pazza gioia in quanto a sosta selvaggia. File di auto in divieto sono comparse all’uscita della galleria San Martino, davanti l’ex cinema Enel, così come sulle due fermate degli autobus di via XXIX Settembre, sia all’altezza della Banca d’Italia che a quella di Porta Pia. «L’affluenza in città è stata notevole ma la strategia ha funzionato e ci riteniamo soddisfatti degli accorgimenti alla viabilità che abbiamo adottato» è il commento del vicesindaco ed assessore alla Polizia Locale Giovanni Zinni. E quindi si va dritti verso la seconda prova, oggi, la successiva nel fine settimana di Natale che è ormai alle porte. E tutti gli occhi puntati sul centro di Ancona.