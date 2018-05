Si chiude in bagno per un gioco: soccorso un bimbo. Attimi di paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si è chiuso a chiave in bagno e non riusciva più ad aprire la porta. Momenti di apprensione questo pomeriggio in un appartamento di via Frediani, dove una mamma ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, spaventata perché il figlioletto, giocando, si era involontariamente barricato nella toilette. La porta non si apriva più: forse si era bloccata la serratura, in ogni caso il bambino non riusciva a liberarsi. Così la donna, spaventata, ha contattato il 115. Erano passate da poco le 16. Sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco di Ancona che ha impiegato poco per aprire la porta e aiutare il piccolo ad uscire dal bagno, riconsegnandolo alla mamma.