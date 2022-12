ANCONA - Ferita dal sisma. Ancora una volta. E con i lavori di messa in sicurezza che tardano a partire. Lungaggini per cui la chiesa di San Domenico potrebbe rischiare un lungo stop, con una perdita inestimabile per la comunità del centro storico, per il colpo d’occhio su piazza del Papa e per i tanti turisti che ogni anno vengono ad ammirare l’esplosione di bellezza data dalle opere contenute all’interno. La chiesa settecentesca, di proprietà del Comune, è inaccessibile ai fedeli dal 9 novembre, giorno delle scosse che hanno fatto tremare le Marche.

Come era già successo per il terremoto dell’ottobre 2016, la chiesa è stata interessata dai cedimenti di intonaco e dalla pioggia di calcinacci caduti dalla volta in cammorcanna, elemento architettonico rivelatosi il vero punto debole del gioiello che conserva la Crocifissione di Tiziano e l’Annunciazione del Guercino.

Il precedente

I cedimenti del 2016 avevano portato a una chiusura lunga un anno e mezzo. La chiesa era stata riaperta nel marzo del 2018, in tempo per la Pasqua, dopo i lavori di messa in sicurezza che avevano portato a rimuovere le parti pericolanti e a collocare una rete a protezione della volta. L’intervento era costato 140mila euro finanziato interamente con fondi regionali-statali, destinati al recupero edilizio e alla messa in sicurezza post sisma. «In attesa di un intervento di restauro, si prevede la realizzazione di una rete con il compito di fermare la caduta di piccoli frammenti di intonaco posizionata all’imposta degli archi che dovrà proteggere sia la navata che l’abside» si leggeva nel progetto definitivo dell’intervento.

Per il restauro, all’epoca, si era parlato di un intervento di circa un milione di euro, che non si è visto. Cosa è successo nel frattempo? Un altro terremoto e la chiesa costretta a chiudere (ancora) per chissà quanto tempo, considerando i tempi del procedente sisma. E’ indubbio: servono i soldi, non questa volta per mettere una toppa, ma per un intervento di restyling complessivo che possa finalmente mettere in sicurezza una delle chiese più magniloquenti dell’Arcidiocesi.

Il patrimonio da tutelare

Lo chiedono i fedeli, la comunità ecclesisastica, i residenti e i turisti, perchè la città non può permettersi di perdere a lungo un bene tanto straordinario, quanto fragile. Padre Giordano, subito dopo il sisma, aveva sperato di poter riaprire per le festività natalizie, burocrazia (e fondi) permettendo. Ad oggi, tale speranza sembra un miraggio.

Lo stato d’emergenza

Anche perchè ancora il Governo non ha sbloccato lo stato d’emergenza chiesto dalla Regione per i danni causati dal terremoto, una condizione che incentiverebbe una serie di misure, anche economiche, a tutela dei beni feriti dalle scosse. Nell’incertezza del limbo, San Domenico s’è dovuta riorganizzare con tutte le attività previste dalla chiesa, tanto che le messe vengono celebrate in una cappellina adiacente la chiesa, con entrata da via Zappata. E i fedeli non mancano, ogni giorno. Con la speranza nel cuore che prima o poi si torni ad utilizzare l’ingresso monumentale in pietra d’istra alle spalle delle scultura dedicata a Papa Clemente XII.