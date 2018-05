Chiedono asilo politico e spacciano marijuna e eroina: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dovevano far passare il tempo in’attesa di ricevere il responso per ottenere lo status di rifugiati da parte della Commissione Territoriale e allora spacciavano droga. Avevano - secondo le indagini della Squadra mobile - avviato un traffico sia di eroina che di marijuana, sostanze che i poliziotti guidati dal vice questore aggiunto Pinto hanno sequestrato in un appartamento abitato da richiedenti asilo e a disposizione di una cooperativa sociale.La droga è stata rinvenuta in un bidet e sotto il mobile della camera da letto in uso ai due pusher che sono finiti in manette. Si tratta di un ghanese di 20 anni e di un 24enne originario del Sudan. Entrambi, che sarebbero in Italia da pochi mesi, sono finiti in arresto giovedì pomeriggio con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.