Chiede lo status di profugo ma continua a spacciare: scortato per l'espulsione

ANCONA Un passato appesantito da molteplici precedenti, un presente da ospite in centro di permanenza e rimpatrio, un futuro di nuovo nel suo paese. È la parabola di un tunisino che aveva chiesto più volte protezione internazionale ma intanto continuava a macchiarsi di reati. Ora verrà espulso, in applicazione del decreto Salvini che ha inasprito le norme nei confronti degli immigrati.Giovedì notte i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, hanno eseguito l’espulsione di un cittadino tunisino, 33enne, pregiudicato per reati contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, agli ordini del comandante Michele Ognissanti, hanno accompagnato lo straniero al centro di permanenza per il rimpatrio di Trapani.