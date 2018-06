Chiede sigaretta, la molesta e prova a rubarle la borsa: messo in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Mi si è avvicinato mentre stavo prendendo il sole. Mi ha prima chiesto una sigaretta, poi quando gli ho detto che non ne avevo perché non fumo sono scattate le richieste per delle prestazioni sessuali a pagamento. Neanche il tempo di rimanere sbalordita che ha allungato le mani verso la mia borsa. Per fortuna ho avuto i riflessi pronti e gliela ho strappata prima che potesse fuggire con il malloppo. Mi sono messa ad urlare e alla fine è scappato a mani vuote».Paura e choc sulla spiaggia libera di Torrette. Vittima della disavventura accaduta poco prima delle 13 una 54enne anconetana. Sono stati la caparbietà e il sangue freddo della donna a sventare il furto che stava per compiere un ragazzo. «Sui 19 anni, alto, moro, capelli scuri e corti, con la pelle olivastra - racconta la vittima -. Parlava bene italiano, non aveva alcune inclinazione dialettale, ma sembrava essere nordafricano. Comunque, non l’avevo mai visto prima».