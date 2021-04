Non risponde alle chiamate dei familiari, donna di 92 anni trovata nel letto: portata all'ospedale, non è grave

ANCONA - Non rispondeva alle ripetute chiamate dei familiari, momenti di grande apprensione poi l'intervento in via Piave dove una donna di 92 anni è stata trovata nel suo letto impossibilitata a rispondere a causa di un malore. Sul posto la Croce Gialla, l'automedica e due mezzi dei vigili del fuoco con la donna che dopo i primi soccorsi è stata portata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Durante le operazioni di soccorso la strada tra via Vecchini e via Giannelli è stata chiusa al traffico.

