Cessione di Auchan: sono 73 gli esuberi. Ecco come sono distribuiti e gli scenari

ANCONA - «Conad formalizza la procedura di licenziamento degli 817 dipendenti delle sedi e annuncia che entro giugno 2020 tutta la vertenza Auchan e Sma si dovrà concludere. Lo dice in una nota la Filcams Cgil. Per quanto riguarda le Marche i licenziamenti riguardano Offagna (40 persone) e Ancona (33).



«Ai lavoratori in esubero, come di seguito dislocati - si legge ancora nella nota- l’unica strada che offre l’impresa è un incentivo al licenziamento o un percorso di outplacment. Così quel rischio che la Filcams Cgil aveva denunciato fin dall’inizio si è concretizzato». Agli 817 dipendenti, vanno aggiunti i lavoratori della logistica e dei servizi, sia diretti che in appalto, che potrebbero essere almeno altri 500 da nord a sud cui ilcams Cgil «chiederà conto anche del loro futuro al primo incontro utile». © RIPRODUZIONE RISERVATA