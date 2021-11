I certificati anagrafici adesso si ottengono on line e gratis, stop code allo sportello: ecco da quando e come funziona

ANCONA Da lunedì 14 certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini. Questo in quanto il Comune è presente nell’anagrafe nazionale Anpr, il sistema integrato che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche e che include anche l’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero. Sarà possibile scaricare on line, ben 14 certificati: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza Aire, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia e stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia Aire, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, anagrafico di unione civile e il certificato di contratto di convivenza.

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi completamente gratuiti. Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale, come per esempio, cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato. Al portale si accede con la propria identità digitale (Spid, carta d’identità elettronica, Cns). Se la richiesta è per un familiare comparirà l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il certificato si può scaricare in formato pdf o riceverlo via mail. Sul portale www.anpr.interno.it/portale/ cliccano su “Servizi al cittadino” si potrà accedere alla propria scheda anagrafica e scaricarsi in autonomia i 14 certificati senza bisogno di recarsi allo sportello.

