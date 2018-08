«Cerchiamo una casa in vendita». Ma poi le ladre si portano via i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima hanno fatto un giro attorno al palazzo, poi con una scusa sono riuscite a farsi aprire il portone, attendere l’uscita dei proprietari del palazzo e in pochi minuti svaligiare un appartamento.Attorno alle 14 le due donne sono state notate aggirarsi con fare sospetto attorno all’edificio, poi con una scusa banale sono riuscite a farsi aprire il portone: «Scusi il disturbo – le prime parole rivolte ad un condomino – sa mica se in questo stabile si vende un appartamento?». Una volta all’interno del condominio, le due nomadi sono tornate al piano terra dove hanno preso di mira una porta in legno non blindata che dà accesso ad un appartamento all’altezza della strada. Secondo una prima stima dall’appartamento sarebbero spariti dei monili in oro e del contante che la coppia teneva all’interno di un cassetto.