Cerca di eludere i poliziotti al parco: giovane gambiano trovato con la droga

ANCONA - Nuova maxi operazione della Polizia di Stato in tutto il capoluogo dorico nonché lungo il litorale della provincia: decine di poliziotti della Squadra Volante, Reparto Prevenzione Crimine, Squadra Nautica, Unità Cinofile, volute fortemente dal Questore Capocasa, hanno spiegato contemporaneamente e sinergicamente la loro attività di prevenzione e repressione di ogni forma di reato, con particolare attenzione alla criminalità diffusa, ai reati predatori e all’immigrazione clandestina.Nel corso dell’operazione, ancora in corso, sono state finora controllate 92 persone, identificati 75 cittadini extracomunitari, controllati 201 veicoli, effettuati 6 posti di controllo. Particolare attenzione è stata rivolta ai quartieri Piano San Lazzaro, Archi e Posatora, ove sono stati effettuati numerosi controlli anche nei giardini pubblici come il Parco Pacifico Ricci ed il Parco della Pace.Proprio in quest’ultimo luogo gli agenti notavano, verso le 10.30 di oggi la presenza di un uomo di colore che, alla vista della Polizia, cercava di allontanarsi in direzione opposta agli agenti ma non aveva calcolato che anche nell’altra entrata, a valle, del parco vi era un’altra pattuglia pronta ad intervenire. E così i poliziotti procedevano alla perquisizione personale del soggetto, un gambiano di 22 anni regolare sul territorio italiano che veniva trovato in possesso di tre dosi di cocaina per un totale di 3 grammi circa e 60 euro.Dal controllo del suo telefono cellulare gli agenti constatavano che poco prima l’uomo aveva ricevuto un inequivocabile messaggio con il quale aveva presso appuntamento al parco con un acquirente “portamene una al parco”.Nell’abitazione del ragazzo al Piano San Lazzaro, gli agenti rinvenivano l’occorrente per il confezionamento della droga come le bustine in plastica dello stesso tipo delle dosi. L’uomo veniva accompagnato in Questura e deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni cittadini di passaggio hanno ringraziato la Polizia di Stato per l’impegno e l’attività svolta.