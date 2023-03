Inseguimento da film e bottigliate in faccia: notte choc nel centro di Ancona

ANCONA - Li hanno inseguiti per le vie del centro poi una volta raggiunti è scoppiata una sorta di regolamento di conti con tanto di calci pugni ma alla fine sono volate anche delle bottiglie quanto è bastato per spedire all’ospedale un giovane di 22 anni. Il fatto è avvenuto la notte scorsa nel centro di Ancona, in via Matteotti. Difficile capire dove sia iniziato questa sorta di inseguimento da film e cosa abbia scatenato la furia degli occupanti dell’auto che si è messa all’inseguimento. L’inseguimento si è concluso con gli occupanti delle due auto che sono venuti alle mani in via Matteotti, dove sono iniziati a volare calci pugni a raffica.

Ma ad un certo punto sono spuntate anche delle bottiglie di vetro usate poi come armi improprie. A farne le spese un giovane di 22 anni che è stato raggiunto al volto proprio da una bottigliata che gli ha provocato una lesione sopra l’occhio e un secondo taglio nella zona del collo. Nella colluttazione il giovane raggiunto da una scarica di pugni ha perso anche dei denti, è stato portato all'ospedale. Sul posto sono arrivate due volanti della Questura di Ancona che peraltro si trovavano nella zona del centro impegnate nel controllo del territorio.