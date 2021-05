Il sindaco Mancinelli al centro vaccini del Palas: «Un miracolo che funziona». Somministrate 1200 dosi in un giorno

ANCONA - A pieno regime il centro vaccinazione anti-Covid del PalaPrometeo. Dopo la giornata di rodaggio post trasferimento dal Paolinelli, da ieri infatti sono operative le 12 postazioni allestite nella sala entrale del palazzetto dello sport di Passo Varano.

«Tutto funziona bene, sembra un miracolo ma non lo è» ha sottolineato il sindaco Valeria Mancinelli al termine della visita che ha effettuato ieri mattina, poco dopo le 9, accompagnata dall’assessore alla Protezione civile Stefano Foresi che da settimane si è occupato di tutta la logistica prima per l’apertura del centro vaccinazioni al Paolinelli e poi del trasferimento al palas.

Con sindaco e assessori anche il direttore generale dell’Asur Giovanni Guidi, l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi, i responsabili della Protezione civile regionale David Piccinini e provinciale Maurizio Marcellini. Ad illustrare il modus operandi della struttura le dottoressa Daniela Cimini e Patrizia Marcolini.

«Loro con l’aiuto di tanti altri sono riuscite a mettere insieme questo miracolo» ha sottolineato il sindaco Valeria Mancinelli in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook dopo l’incontro con le dottoresse Cimini e Marcolini «Il Centro vaccini ad Ancona si è spostato al PalaPrometeo. Le cose che funzionano si dice che non facciano notizia. Sono convinta del contrario. Questa è una cosa che funziona - ha aggiunto il sindaco nel post che accompagna il video, dove è accompagnata anche dall’assessore Foresi - Qui vengono somministrate 1.200 vaccinazioni al giorno. Tutto scorre bene, tutto funziona: può sembrare un miracolo, ma è il frutto del lavoro di tante persone». Al PalaPrometeo vengono somministrate anche le vaccinazioni dei cittadini residenti nei comuni di Osimo, Castelfidardo, Loreto, Numana, Sirolo, Camerano, Falconara, Montemarciano, Monte San Vito, Camerata Picena e Chiaravalle ed anche Ancona, che si sono prenotati nei giorni precedenti e che avevano ricevuto la comunicazione del Paolinelli come sede di vaccinazione. L’accesso all’impianto sportivo di Passo Varano è stato studiato in modo da creare un senso unico fin dal parcheggio così da azzerare le possibilità di ingorghi. Si entra dal cancello 5 e sarà possibile parcheggiare sopra il terrazzo. E in caso di esaurimento dei posteggi sono state previste altre due aree di sosta dove i cittadini sono indirizzati anche dalle due pattuglie dei vigili urbani in servizio.

Si accede poi al grande tunnel, diviso tra entrata e uscita con percorsi dedicati differenziati. All’ingresso, dove ci sarà la registrazione, sarà presente personale della Protezione civile. Particolare attenzione è stata posta per i box per le vaccinazioni che sono stati resi più riservati. I numeri delle chiamate saranno evidenti sui due display del salone centrale. Le vaccinazioni si svolgono dalle 8 alle 20. E’ possibile, per chi ancora non lo avesse fatto, prenotare il proprio turno al numero verde 800.00.99.66 o al sito http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it con una procedura centralizza a livello nazionale.

