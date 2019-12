Dai centri massaggi agli appartamenti hot, una città a luci rosse. Ecco le zone più bollenti

ANCONA - Non c’è quartiere ad Ancona che non conosca il fenomeno della prostituzione, che in Italia non è più reato. Ciò significa che in caso di controlli, le forze dell’ordine possono intervenire solo per verificare la regolarità dei documenti in caso di donne straniere e la conformità del contratto di affitto stipulato con il proprietario dell’immobile. Spesso e volentieri chi esercita attività di prostituzione lo fa in immobili destinati a casa vacanze o affittacamere. Prestazioni che oscillano tra i 50 e i 70 euro, con le ragazze che non si fermano più di una settimana nello stesso posto. E sono talmente “invisibili” che la stragrande maggioranza degli inquilini dello stabile non sempre si accorgono di quello che accade nel palazzo.

Tra i quartieri a luci rosse spunta la zona del Piano: a Largo Sarnano c’è una sorta di fabbrica del sesso con tre ragazze che condividono lo stesso appartamento. Altre alcove si trovano in via Giordano Bruno, corso Carlo Alberto, all’ inizio di via Torresi, in via Fabriano e in piazza Ugo Bassi. Sesso a pagamento anche in via Flaminia nei pressi della stazione metropolitana, via Dalmazia e in via Berti. Nella mappa hot figura anche la zona delle Tavernelle con alcove che vengono segnalate in via Grazie e in via Colleverde, sia nei pressi dell’incrocio con via del Castellano che in fondo alla via. Prostituzione che non risparmia neppure il quartiere Adriatico. È tuttora operativa una alcova in corso Amendola e in via Indipendenza. Incontri a luci rosse pure in centro storico di Ancona per la precisione in via Pizzecolli a due passi dalla Prefettura e in via della Loggia. Per quello che riguarda il pianeta trans invece basta andare in via Vallemiano e in via De Gasperi. Nell’elenco anche i centri massaggi gestiti da cinesi che ad Ancona non mancano. Si parla di massaggio romantico poi basta andare nei vari siti specializzati in questo genere di incontri per rendersi conto che in realtà viene offerto di tutto pur di attirare la clientela.

