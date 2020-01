Centrata in pieno da un'auto: donna in gravissime condizioni all'ospedale

ANCONA - Concitazione e caos in zona Archi all'incrocio tra via Marchetti e via Mamiani dove una donna - e non un uomo come precedentemente riferito - di 65 anni è stata investita da un'auto mentre insieme alla cugina stava attraversando la strada. La donna è stata investita e nella caduta ha battuto la testa. Immediati i soccorsi: sul posto l'automedica, la Croce Gialla e la polizia municipale con la signora portata all'ospedale di Torrette in gravissime condizioni.



