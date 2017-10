Scontro frontale auto contro moto Centauro portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un centauro è rimasto ferito ieri mattina in un incidente avvenuto mentre era in sella alla sua moto. Per cause in corso di accertamento, in via del Commercio sono entrati in contatto in uno scontro frontale un’auto e una moto. L’uomo che viaggiava in sella alla moto è stato catapultato sull’asfalto. Il ferito è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla e dall’automedica del 118. Il medico ha stabilizzato le condizioni del centauro, che poi è stato portato all’ospedale. Sul posto anche la polizia municipale.