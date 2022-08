Cena a base di moscioli per sostenere la Croce Gialla: ecco quando e chi gestisce l'iniziativa

ANCONA - Torna come ogni anno la tradizionale iniziativa benefica organizzata dallo stabilimento balneare Romano a Palombina iniziativa che quest’anno sarà dedicata alla Croce Gialla di Ancona. Per martedi 30 agosto è stata infatti organizzata una cena a base di moscioli il cui ricavato sarà devoluto proprio alla Croce Gialla di Ancona. Costo della cena 25 euro. Iniziativa che ovviamente vedrà la partecipazione di tanta gente. Per ulteriori informazioni e prenotazioni 071/887264.