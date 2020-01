Cemento divelto e grotte allagate: la mareggiata devasta il Passetto

ANCONA - La tempesta di Capodanno ha devastato la spiaggia del Passetto e ancora una volta si torna a chiedere il ripristino delle scogliere di protezione. Dopo tre giorni di mare in burrasca, nel tratto di costa compreso tra la rotonda che si trova ai piedi della scalinata fino alla Seggiola del Papa, martedì è stato possibile effettuare un primo sopralluogo per valutare l’entità dei danni. I basamenti in pietra che si trovano nella parte esterna della rotonda sono stati portati via dalla furia del mare che li ha trascinati in terra per diversi metri. Tante le buche che si sono aperte lunghe il camminatoio che conduce alla Seggiola del Papa. Un tratto di costa è stato portato via dal mare che si è inghiottito anche gli scivioli e i muretti utilizzati per far scendere le barche in acqua.

La furia del mare non ha risparmiato neppure le grotte molte delle quali sono state allagate. Non è la prima volta che alla spiaggia del Passetto accadono fatti del genere. Il problema riguarda lo stato di conservazione delle scogliere artificiali. Messe in posa tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta proprio a difesa del lungomare, con il trascorrere del tempo si sono abbassate di circa un metro al punto tale che non riescono più a limitare l’azione del mare. Negli ultimi anni il Comune di Ancona per la manutenzione della spiaggia del Passetto ha speso decine di migliaia di euro. Soldi che sono stati spesi per rifare il camminatoio che porta alla Seggiola del Papa e per sistemare la superficie interna della rotonda a mare. Interventi tampone che potevano essere evitati se solo la Regione avesse deciso di alzare di un metro le scogliere artificiali. Un intervento atteso da anni e che ove dovesse essere ulteriormente procrastinato rischia di vanificare gli investimenti fin qui fatti dall’amministrazione comunale per rendere sempre più fruibile la spiaggia del Passetto.

