Celeste, la prima bimba al Salesi è nata alle 3.20

ANCONA - Quattro nascite nella clinica di ostetricia e ginecologia a prevalente indirizzo ostetrico e gravidanza ad alto rischio degli Ospedali Riuniti di Ancona nel primo giorno dell’anno. Un primo gennaio impegnativo per il reparto diretto dal prof Andrea Ciavattini e ieri retto dalla dottoressa Sara D’Eusanio. Il primo parto alle 3.20: è nata Celeste, i cui genitori sono originari di Corropoli.



La piccola pesa 3,5 chili e come la mamma gode di ottima salute. Tre ore più tardi, alle 6.11 è stata la volta del primo maschietto che i genitori, di origine marocchina, hanno chiamato Sirajeddine. Anche qui tutto è andato per il meglio, il piccolo pesa 3,1 chili. Altri due parti in mattinata. A Senigallia, invece, primo parto alle 11.27: è nata Cecilia per la gioia di mamma Irene Zannini e papà Fernando Marcelino. Una famiglia di Santa Maria Nuova che ha scelto l’ospedale di Senigallia per il grande evento. La bimba pesa 3,3 chili ed è la prima nata nella città dalla spiaggia di velluto. A chiudere invece le nascite, al Salesi, alle 19.51 del 31, è stata Emilia, una bambina la cui famiglia è originaria di Civitanova. La piccola pesa 3,6 chili. La prima nata nelle Marche invece a Fano: si chiama Serena, pesa 3,6 chili, ed è venuta al mondo all’1.12 nel reparto Maternità dell’ospedale Santa Croce. © RIPRODUZIONE RISERVATA