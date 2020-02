Ancona, via libera al cavalcavia salva-pedoni. Il sindaco: «Progetto già pronto e finanziato, presto il bando per i lavori»

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE ADRIATICO IN EDICOLA E SULL'EDIZIONE DIGIT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nessun problema di incompatibilità tra il progetto del Comune per ildi via Conca e quello predisposto dalla Regione per i parcheggi interni alla cittadella sanitaria di, rivisti in funzione del nuovo Salesi che si sta costruendo. Il via libera di compatibilità tecnica tra le due opere progettate accorcia i tempi del ponte che consentirà di eliminare, probabilmente entro quest’anno, l’attraversamento pedonale davanti all’ospedale regionale. Ieri mattina il sindaco, incontrando i residenti di Torrette per presentare il nuovo vigile di quartiere, ha assicurato loro che «il progetto è pronto, con soldi stanziati da Comune e Regione e presto inizierà l’appalto dei lavori». Ora il progetto, approvato dalla Giunta a maggio 2018, andrà dettagliato nella sua versione esecutiva, prima di poter emettere un bando per i lavori. Ma ormai per il bando è solo questione di poche settimane, perché il progetto è già finanziato per intero (700 mila euro). La Regione ha confermato a metà gennaio il suo contributo da mezzo milione per un’opera che sarà soprattutto al servizio dell’ospedale regionale, anche se avrà ricadute positive sia sulla viabilità tra statale e porto, evitando le code dei tir al semaforo, e soprattutto sulla sicurezza dei pedoni. Gli altri 200mila euro li metterà il Comune, che ha già inserito l’opera tra gli investimenti del bilancio preventivo approvato.