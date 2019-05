Cattolica costretta a seguire il Ramadan: ex compagno condannato

di Federica Serfilippi

ANCONA - Era accusato di aver picchiato e maltrattato la sua ex compagna, arrivando persino a segregarla all’interno della stanza che i due dividevano alla Casa de’ Nialtri, lo stabile della Regione occupato per anni da senza fissa dimora. La vittima, una 45enne di origine laziale, aveva addirittura sostenuto che lui, un tunisino di 30 anni, l’aveva costretta al digiuno del Ramadan. L’incubo per la donna si sarebbe palesato tra l’aprile e il luglio 2015, mese in cui aveva deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.