Bonolis cerca ad Ancona i concorrenti per la nuova stagione di "Avanti un altro"

ANCONA – “Avanti un altro!” , il quiz televisivo di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, va a caccia di concorrenti per la stagione 2019/20. E lo fa anche con un casting per concorrenti che si terrà il prossimo 4 luglio ad Ancona. Per partecipare al casting (riservato ai maggiorenni) occorre:inviare una email a avantiunaltro@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv);Compilare l’apposito form sul sito sdl.tv;Lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06 62 28 69 00.