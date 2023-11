ANCONA S’impegna, Armando Gozzini: «Verrà avviata un’indagine interna. Voglio capire dov’è stato l’eventuale inghippo». Il dg dell’ospedale di Torrette non transige: di fronte a una bimba di 5 anni, in lista di attesa da un anno per togliere le tonsille, si divide tra il ruolo che ricopre e la partecipazione umana. La prospettiva di 24 mesi in tutto, per operarsi al Salesi, appare un’esagerazione. Cerca il punto d’equilibrio, Gozzini: difende l’operato dei camici bianchi che dirige e, al contempo, condivide la rabbia dei genitori d’una piccina costretta a cicli di antibiotici e cortisone per tenere a bada febbri e mal di gola. Da qualche mese, a pesare sul suo destino, ancora agli esordi, è anche una parziale sordità. Persino respirare le fa fatica. Il dg è perentorio: «Sarà Claudio Martini, il direttore sanitario, a fare chiarezza».

La premessa

Riavvolge una trama che potrebbe sconfinare nella mala-sanità, Gozzini. Con una premessa: «In riferimento all’articolo apparso il 2 novembre su queste colonne di giornale, mi preme evidenziare che nel nostro ospedale vengono rispettate le tempistiche per i piccoli pazienti con classe di priorità A e B». Elenca le diagnosi più urgenti: apnea ostruttiva di grado moderato-severo, patologie malformative, patologie oncologiche, perforazioni della membrana timpanica. Non evita di ricordare, poi, gli effetti collaterali del Covid, che condizionano cure e organizzazione. «A causa dei ritardi accumulati per via della pandemia - dà seguito al ragionamento - l’attesa per gli interventi con priorità medio-bassa, C e D, alla quale afferisce presumibilmente la circostanza in questione, si attesta intorno ai 10/12 mesi».

La rivalutazione

Tra l’incarico e il cuore, qui il direttore generale fa prevalere il secondo: «Gli specialisti dell’otorinolaringoiatria pediatrica e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche - avverte - sono disponibili a rivalutare le condizioni cliniche della bambina, per definire la presenza di un eventuale aggravamento della sintomatologia correlata alla faringotonsillite, quindi procedere a un aggiornamento dell’urgenza e a una conseguente riduzione dei tempi per l’intervento». Con una nota a margine potenzia l’effetto: «La rete dell’otorinolaringoiatria garantisce la possibilità di effettuare operazioni sui pazienti più piccini, di qualità equivalente a quelle del Salesi, presso altre unità nei vari presidi ospedalieri». Per far sì che l’ultima speranza - «guarderemo altrove, fuori dalle Marche», va ripetendo la mamma della piccola - siano le corsie delle Marche.