Alcuni casi di scabbia a scuola: gli studenti si rifiutano di entrare

ANCONA - Due studenti dell’istituto Podesti Calzecchi Onesti hanno contratto la scabbia e, per paura e protesta, circa duecento alunni ieri alle 8 non sono entrati nelle classi dell’istituto di Passo Varano.Prima del suono della campanella, i rappresentanti d’istituto hanno informato i compagni che si era sparsa la voce di due presunti casi di scabbia e, non avendo ricevuto alcuna informazione dal dirigente scolastico, li hanno invitati a non entrare. Il sit-in davanti alla scuola di Passo Varano è andato avanti per parecchio tempo, finché una delegazione di studenti con il preside si è recata alla Asl per fare chiarezza sulla vicenda e qui i responsabili del servizio hanno confermato i due casi di scabbia e hanno tranquillizzato gli alunni. Molti però, per paura, ieri hanno deciso di non entrare in classe. Da parte sua il dirigente scolastico Vinicio Cerqueti smentisce la versione dei ragazzi, assicurando che «le famiglie e gli alunni delle classi coinvolte erano state informate subito dell’accaduto, e i casi di scabbia risalgono a circa quindici giorni fa». Uno dei due studenti malati in «questo periodo è stato curato e lunedì tornerà a scuola». Il preside chiarisce che «la fonte del contagio è stata esterna e non interna alla scuola, quindi gli studenti non corrono alcun pericolo».I rappresentanti d’istituto invece sostengono di non essere entrati ieri a scuola per protesta, oltre che per timore, perché nessuno li avrebbe informati. Tra l’altro, sono preoccupati perché sembrerebbe che i due alunni che hanno contratto la malattia seguano corsi con laboratori dove si utilizzano oggetti in comune e per questo altri possano essere contagiati