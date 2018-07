Casello di Ancona nord chiuso per due notti consecutive per lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Pro memoria per gli automobilisti: Autostrade per l'Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Ancona nord, per due notti consecutive e con le seguenti modalità:Prima notte di chiusura, dalle 22 di mercoledì 18 alle 6 di giovedì 19 luglio, in entrata verso Pescara ed in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia a chi è diretto verso Pescara di entrare alla stazione di Ancona Sud, al km 230+000, mentre per chi proviene da Bologna di uscire alla stazione di Montemarciano, al km 207+900. Ai veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate, provenienti da Bologna, si consiglia di uscire alla stazione di Senigallia, al km 194+500.Seconda notte di chiusura, dalle 22 di giovedì 19 alle 6 di venerdì 20 luglio, in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Pescara; In alternativa, si consiglia a chi è diretto verso Bologna di entrare alla stazione di Montemarciano, al km 207+900, mentre a chi proviene da Pescara di uscire alla stazione di Ancona sud, al km 230+000. Ai veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate, diretti verso Bologna, si consiglia di entrare alla stazione di Senigallia, al km 194+500.