In una casa trovate serrature, chiavi e altri oggetti per compiere furti

ANCONA - Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile dorica hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione di un uomo di 38 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro numerosi accessori, sia meccanici che elettronici utilizzati come strumenti per effettuare furti. L’abitazione dell’uomo era stata trasformata in un laboratorio di meccanica fine in cui effettuare tutti gli esperimenti necessari per forzare serrature, aggirare sistemi di allarme o di sicurezza. L’uomo possedeva decine e decine di serrature su cui effettuava, attraverso chiavi alterate e grimaldelli, esperimenti su come aprirle.In particolare i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto numerosi strumenti meccanici come: una chiave in grado di aprire le diverse serrature dei distributori automatici, una serie di chiavi “passpartout” in grado di aprire lucchetti e serrature di diverso genere, un “blister”antitaccheggio idoneo ad aprire le confezioni di sicurezza per la custodia dei dispositivi elettronici di valore, una pistola ad aria compressa in metallo priva di tappo rosso, un paio di manette di sicurezza, guanti e varie calamiti in grado di pilotare i congegni metallici.Oltre agli accessori manuali sono stati sequestrati accessori elettronici come: un dispositivo elettrico in grado di rilevare la presenza di infrarossi in modo da aggirare eventuali sistemi di allarme e un “jammer” ovvero un disturbatore di frequenza in grado disturbare le trasmissione. L’uomo è stato deferito per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli atto allo scasso nonostante il suo tentativo di legittimare il possesso del materiale come una sua passione personale, visto che nel proprio paese era laureato in ingegneria meccanica.