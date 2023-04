Ancona, casa sottosopra e musica alta per coprire le grida d'aiuto: gli agenti salvano una donna dalla furia del compagno

ANCONA- Un intervento determinante da parte delle volanti della Polizia per evitare conseguenze ben peggiori. E' quanto accaduto ad Ancona ieri (25 aprile), in via Marconi dove una donna di 30 anni è stata salvata dagli agenti all'interno di un'abitazione. Decisive le grida d'aiuto della stessa ascoltate dai vicini che hanno poi allertato la polizia. Contestualmente è stato arrestato - con le accuse di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e maltrattamenti in famiglia - un uomo di 31 anni originario del Perù già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati.

L'intervento

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno dovuto impiegare tempo per trovare l'appartamento in questione. Insospettiti dalla musica ad alto volume, utilizzato per coprire le urla all'interno, hanno individuato la casa solo in un secondo momento riuscendo a farsi aprire. Ad "accoglierli" un uomo, visibilmente alterato, che ha intimato loro di andarsene tra gli insulti e le minacce impedendogli l'ingresso (anche con diversi spintoni). Solo dopo essere entrati a fatica, con la casa completamente in disordine, i poliziotti hanno trovato la donna in casa palesemente scossa per l'accaduto. La stessa presentava graffi, come riferito causati dalla lite tra i due, su entrambi i lati del collo e uno sulla guancia sinistra. La trentenne ha poi riferito che i litigi sarebbero stati frequenti anche per la tendenza da parte dell'uomo all'abuso di bevande alcoliche. Dopo aver rifiutato le cure mediche ha chiesto agli agenti di allontanare il compagno (che ha continuato ad inveire anche nel tragitto casa-Questura) così da raccogliere le sue cose e andarsene.