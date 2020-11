Casa del Mutilato nel degrado, un'impasse infinita: interrogazione ad Acquaroli in consiglio regionale

ANCONA - L’emergenza sanitaria che si è abbattuta quest’anno sul Paese e sulla nostra regione, la fine della X legislatura regionale, i nuovi equilibri politici in Consiglio: sono i fattori che hanno contribuito a portare in secondo piano l’annosa questione del recupero di Casa del Mutilato ad Ancona.

Il prestigioso edificio, abbandonato nel 2007 dal Consiglio regionale, di cui era sede, è da anni, per il degrado in cui versa, al centro delle preoccupazioni di un Comitato civico, coordinato da Alessandra Maltoni. Sollecitati ancora una volta sull’argomento, alcuni consiglieri regionali hanno presentato nei giorni scorsi un’interpellanza. Con essa si chiede al presidente della Giunta Francesco Acquaroli e all’assessore Guido Castelli se e con quali tempi si intenda dare seguito alle delibere prese al riguardo nella precedente legislatura. Fabrizio Cesetti, Maurizio Mangialardi, Manuela Bora, Romano Carancini e Antonio Mastrovincenzo richiamano nell’interrogazione l’accordo tra la Regione Marche, proprietaria dell’immobile, e l’Asur, in base alla quale, nel 2019, la prima cedeva alla seconda la Casa del Mutilato, in permuta con due padiglioni dell’ex Cras. «Adesso chiediamo – fa osservare il consigliere Mastrovincenzo – che sia finalmente formalizzata, con un atto notarile, la permuta, già autorizzata. Permetterebbe all’Asur di procedere all’appalto dei lavori per il recupero dello stabile. Vorremmo anche sapere se sia stata rilasciato, dalla Soprintendenza delle Marche, il parere favorevole all’operazione complessiva di permuta, già richiesto dall’Asur lo scorso giugno, in quando entrambi gli immobili sono soggetti a tutela».

Peraltro, quando la Regione era ancora intenzionata a vendere la Casa del Mutilato a terzi, la Soprintendenza aveva già rilasciato l’autorizzazione, stabilendo però che dovesse essere assicurata “la fruibilità pubblica delle parti dell’edificio più rappresentative”. Continua Antonio Mastrovincenzo: «Il consigliere Fabrizio Cesetti, allora assessore al Patrimonio, e io, in quanto presidente del Consiglio, avevamo preso l’impegno a condurre a termine il percorso. E lo stato in cui versa l’edificio reclama provvedimenti urgenti per la sua messa in sicurezza. Spero che questa interrogazione conoscitiva possa essere discussa in Consiglio, se non questa settimana, la successiva, e che venga esplicitato al riguardo un indirizzo chiaro».

