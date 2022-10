Ancona, le carte d'identità rumene valide per l'espatrio sono false: arrestati 4 ventenni, saranno espulsi

ANCONA - Dichiarano di essere nati in Moldavia, presentano carte d'identità rumene valide per l'espatrio plesemente fasulle: quattro ventenni arrestati dalla Polizia. Avviate anche le procedure per l'espulsione.

Nella serata di ieri gli operatori della Squadra Volante hanno notato un gruppo di quattro a passseggo cin corso Carlo Alberto che, alla vista della Volante, fingendo indifferenza, tentavano di attraversare la strada al fine di sottrarsi al controllo. Fermati, risultavano sprovvisti di qualsivoglia documento, riferendo di averli dimenticati presso la propria abitazione, dichiarando di essere nati in Moldavia e di avere tra i 22 e i 25 anni.

A questo punto, uno dei ragazzi riferiva agli operatori che, essendo la loro abitazione non troppo lontana dal luogo del controllo, sarebbe potuto andare a prendere i documenti propri e dei suoi amici. Poco dopo consegnava 4 carte d’identità rumene valide per l’espatrio intestate ai giovani presenti.

Le anomalie

Le carte d’identità rumene, fin dalla prima analisi esperita sul luogo del controllo, presentavano molteplici anomalie che contribuivano all’insorgenza del dubbio sulla veridicità dei documenti forniti dai giovani. Nello specifico le grafie raffiguranti le scritte, aventi come sfondo la bandiera nazionale della Romania, e lo stemma araldico impresso sul titolo fornito, apparivano a tratti sfocati e non definiti nei contorni e nelle linee, a verosimile dimostrazione di una tecnica di stampa artigianale. Inoltre, i supporti dei suddetti documenti risultavano di dimensioni leggermente difformi l’uno dall’altro.

Al termine delle operazioni di identificazione emergeva che i ragazzi erano cittadini moldavi, tutti di età compresa tra i 22 e i 25 anni, e che nessuno dei soggetti in questione era mai stato sottoposto prima a fotosegnalamento. Le carte d’identità fornite venivano sottoposte all’analisi dell‘Ufficio Falso Documentale del locale Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, il cui personale, oltre ad accertare le difformità già riscontrate dagli operatori della Squadra Volante, rilevava ulteriori anomalie e confermava che le stesse erano contraffatte e idonee ad ingannare la fede pubblica. Per tali motivi, i quattro giovani venivano tratti in arresto per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi, mentre le carte d’identità falsificate venivano sottoposte a sequestro. I quattro venivano messi inoltre a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura al fine di avviare le pratiche di espulsione dal territorio nazionale.