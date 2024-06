ANCONA - «Non fate entrate quel disabile nella mia cella». Evidentemente temeva di vedersi ridurre il suo spazio vitale. Ma le sue pretese non hanno trovato accoglimento. Così, quando gli agenti della polizia penitenziaria sono arrivati e hanno predisposto la cella per l’alloggiamento del carcerato invalido, lui ha afferrato una stampella e ha cominciato ad aggredirli.

L’accusa

Ha continuato a sferrare colpi anche lungo le scale, mentre veniva portato nella sezione d’isolamento della casa circondariale di Montacuto. Alla fine è stato contenuto e rimesso dietro le sbarre. L’episodio è stato riferito alla direzione del carcere che ha fatto scattare una denuncia a carico del 53enne, originario della provincia di Caserta.

L'avvocato Giuseppe Cutrona

Il reato per cui ora il detenuto insofferente deve rispondere è di resistenza a pubblico ufficiale. Le quattro guardie carcerarie, infatti, nonostante i colpi subiti, non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dell’ospedale. Due di loro sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Cutrona. L’aggressione choc risale al 28 gennaio del 2022. Ieri in tribunale si è tenuta la prima udienza a carico dell’imputato, che si trova in carcere a Montacuto per altri reati. Il giudice Paola Moscaroli ha aperto il dibattimento e ha fissato la prossima udienza al 17 ottobre. Secondo quanto riferito in sede di denuncia, il detenuto avrebbe reagito in modo violento all’idea di dover condividere la sua cella con un disabile, per questo si sarebbe ribellato ai quattro agenti della Penitenziaria con una stampella di cui si serviva per un problema di deambulazione.