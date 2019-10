Perquisizione in carcere, trovati 2 telefonini Nascosti dentro tubetti, sono funzionanti

ANCONA - Spystory o detenuti che passano il tempo con la tecnologia? Comunque sia, fa un certo effetto il ritrovamento di due micro cellulari nel carcere di Montacuto. Erano nascosti dentro tubetti, a trovarli sono stati gli uomini della polizia penitenziaria che nel corso di una perquisizione hanno passato al setaccio ogni anfratto delle sezioni di detenzione trovando alle fine i due piccolissimi telefonini, perfettamente funzionanti. A darne notizia è Nicandro Silvestri, segretario regionale del Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria. «I telefoni sono stati trovati, ed è elemento di preoccupazione, nella sezione alta sicurezza del carcere, abilmente occultati», fa sapere Silvestri. Che fa un plauso agli agenti della penitenziaria di Montacuto «che nonostante la cronica carenza di personale non rinuncia al controllo e alla repressione di condotte dei detenuti». L’apparecchio è stato sequestrato e sono stati informati gli uffici dipartimentali e regionali e l’autorità giudiziaria. «Al dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - riprende Silvestri - chiediamo interventi concreti come la dotazione ai reparti di Polizia penitenziaria di adeguata strumentazione tecnologica per contrastare l’indebito uso di cellulari o altra strumentazione elettronica da parte dei detenuti».

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 02:05 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2019 02:05