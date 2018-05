La carcassa di un piccolo delfino spiaggiata davanti al Passetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La carcassa di un piccolo delfino in avanzato stato di decomposizione si è spiaggiata davanti al Passetto. Il copro è stato rinvenuto questa mattina e subito sono stati allertati i tecnici della Capitaneria e del servizio veterinario Asur. Si tratta del secondo affioramento di questo in pochi giorni nelle Marche: nei giorni scorsi un esemplare di grosse dimensioni era stato ritrovato in spiaggia a Pesaro.