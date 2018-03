Carambola tra tre autobus in pieno centro: 2 autisti all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sono andati in due all’ospedale, entrambi autisti: uno colpito da malore, il collega rimasto lievemente contuso. Ma poteva andare davvero peggio in piazza Cavour, dove si sono scontrati tre autobus. I tre giganti della strada si sono tamponati nel cuore del centro, piazza Cavour è stata attraversata da una scarica di paura e curiosità. L’allarme rosso si è acceso attorno alle 18, per strada c’era tanta gente In piazza Cavour si sono fiondate le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e una pattuglia dei vigili urbani. Il timore, trattandosi di un incidente tra tre mezzi pubblici, che i passeggeri che al momento dello scontro si trovavano a bordo degli autobus potessero aver subito le conseguenze. Il contraccolpo del tamponamento a catena avrebbe potuto provocare cadute rovinose. Per fortuna, arrivati sul posto, ai soccorritori si è presentato un quadro meno drammatico di quanto fosse lecito attendersi.