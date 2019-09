Carambola nella notte con tre automobili: quattro persone ferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paur ieri sera al Piano per un incidente che ha coinvolto tre automobili. Per cause ancora la vaglio della Polizi stradale, due auto si sono scontrate frontalmente sul ponte della Ricostruzione, coinvolgendo poi nella carambola una terza vettura.Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118. Sono quttro le persone rimaste ferite nello scontro, ma per fortuna neussno di loro in maniera grave. Tre, infatti, sono state medicate sul posto, mentre una quarta è stata portata all'ospedale di Torrette con un codice di scarsa gravità.