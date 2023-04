ANCONA - Ubriaco si lancia contro le auto in transito, danneggia un bus e aggredisce i carabinieri: denunciato a piede libero

I fatti risalgono a ieri sera quando è arrivata unaa segnalazione di un soggetto straniero in forte stato di agitazione che disturbava il traffico e i passanti, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti. I carabinieri sono accorsi in strada del Castellano ad Ancona, ed hanno trovato un pakistano di 28 anni, residente ad Ancona, in palese stato di agitazione ed alterazione, probabilmente dovuto ad abuso di bevande alcoliche. L'uomo aveva distrutto un tergicristallo di un bus di linea Conerobus, messo in pericolo la propria vita e quella degli utenti della strada, tentando di gettarsi sulle autovetture in transito. Alla vista dei militari il pakistano iniziava a proferire nei loro confronti frasi ingiuriose ed oltraggiose, per poi scagliarsi senza di loro. L'uomo è stato caricato sull'auto, che ha ripetutamente tentato di danneggiare provando a sfondare il vetro. È stato denunciato a piede libero.