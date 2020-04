Spray al peperoncino per fermare un ubriaco: l'uomo che aveva anche due coltelli da cucina bloccato dai carabinieri

ANCONA - È di otto persone denunciate il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Ancona nel fine settimana. Nel mirino soprattutto due fenomeni che nemmeno il lockdown ha fermato: lo spaccio di stupefacenti e gli eccessi alcolici e contro i quali hanno impiegato un massiccio numero di gazzelle del 112 del Nucleo operativo radiomobile. La prima denuncia ha colpito un 23enne, romeno, fermato in viale Italia, a Falconara: era completamente ubriaco e in andava in giro con due coltelli. Ogni tentativo di fermarlo è stato inutile tanto che alla fine, anche per evitare che la situazione potesse degenerare, i carabinieri hanno utilizzato lo spray al peperoncino. Sequestrati i due coltelli da cucina, lunghi 34 e 33 centimetri.

Sabato sera, invece, i carabinieri hanno fermato al Pinocchio di Ancona, un 52enne, residente nel capoluogo, che era al volante con un tasso alcolemico di 1,21 g/l, ben oltre il limite di 0,5. Per lui è scattata la denuncia e il sequestro del veicolo. Inoltre i carabinieri della Sezione Operativa del Norm hanno segnato sei persone fermate nella zona degli Archi e in Piazza Ugo Bassi che avevano sostanze stupefacenti, Sono stati sanzionati anche per aver violato il divieto di mobilità imposto dall’emergenza Covid.

Infine, controllati diversi veicoli: 13 le sanzioni per violazioni al codice della strada di cui una a carico del guidatore di un camper fermato perché senza assicurazione.

