Ancona, i carabinieri del Noe scoprono due capannoni pieni di rifiuti speciali pericolosi. Indagato il proprietario

Ultimo aggiornamento: 10:46

ANCONA - Gestione abusiva dispeciali pericolosi e non pericolosi in due capannoni ad. E' l'ipotesi di reato con cui i carabinieri delhanno indagato un falconarese a cui è stato notificato un avviso di chiusura delle indagini preliminari. Il falconarese è proprietario dell'area poiche dove ha gestito abusivamente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti prevalentemente da veicoli fuori uso e loro componenti meccaniche.L'attivita’ investigativa ha avuto inizio nei primi giorni del mese di gennaio 2018 quando i militari del Noe, a seguito di varie segnalazioni arrivate dagli abitanti del luogo, effettuavano mirati servizi di controllo ed appostamento, al seguito dei quali, dopo aver localizzato l’area riscontravano che l’indagato era dedito alla gestione abusiva di veicoli fuori uso, componenti meccaniche, carrozzerie di veicoli, oli lubrificanti esausti, batterie esauste ed un consistente numero di pneumatici usati. sono in corso le attivita’ di smaltimento dei rifiuti e di bonifica dell’intera area interessata, al fine di scongiurare pericoli di inquinamento ambientale. Le indagini sono state dirette dalla procura della repubblica di Ancona che ne ha assunto la direzione sino al provvedimento di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.Questa indagine conferma l’impegno dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Ancona sul fronte dei controlli finalizzati alla prevenzione e laddove necessario repressione dei reati in materia ambientale. controlli che si estendono sul tutto il territorio regionale con l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio naturale contro ogni forma di illecito.Va ricordato che qualsiasi illecito in materia ambientale può comportare danni anche irreparabili e l’attenzione da parte dei militari del nucleo operativo ecologico, carabinieri specializzati e formati proprio per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno del’ambiente, sara’ sempre altissima al fine di controllare il corretto adempimento e il rispetto di tutte le normative vigenti.