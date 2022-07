Ruba lo scooter a un minorenne, ma viene tradito dal Gps: arrestato il giovane ladro. Scatta pure la multa perché era senza patente

ANCONA – A tradirlo è stato il Gps del motorino che aveva appena rubato a un minorenne. Un arresto-lampo, quello eseguito nella notte dai carabinieri della Compagnia di Ancona. A chiamare il 112 è stato il padre del ragazzino che aveva trascorso la domenica sera a casa di un amico in via delle Palombare, ma all'uscita non ha più trovato il suo Fantic Motard 50 che aveva parcheggiato poche ore prima. Subito i carabinieri del Radiomobile si sono attivati per ricercare il motorino a cui il giovane è molto affezionato: grazie all'antifurto satellitare di cui il mezzo è dotato, i militari dell'Arma hanno potuto vedere la sua posizione in tempo reale. Dopo pochi minuti dalla chiamata, i carabinieri hanno raggiunto l'autore del furto, un 20enne anconetano, fermato in via Trevi a bordo dello scooter appena rubato e in possesso di arnesi da scasso utilizzati per forzare il bloccasterzo, come una tenaglia e una chiave a tubo. Il giovane ladro è stato arrestato e collocato ai domiciliari in attesa della direttissima, mentre lo scooter è stato riconsegnato al proprietario. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha rimesso in libertà il ladro, ma con l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. L'autore del furto è stato pure multato perché non aveva mai conseguito la patente.

