Carabiniere di 55 anni si toglie la vita con un colpo di pistola davanti alla caserma

ANCONA - Una notizia che sta sconvolgendo tutta la comunità, in particolare quella di Collemarino di Ancona. Un carabiniere di 55 anni, brigadiere in servizio al Comando Stazione di Collemarino, si è tolto la vita nella sua automobile con un colpo sparato dalla sua pistola d’ordinanza. L'auto parcheggiata in via Patrizi Mariano, proprioi davanti alla caserma. Inutili i soccorsi per il militare che lascia la moglie e un figlio.

APPROFONDIMENTI ANCONA L'infermiera coccola il bebè nella terapia intensiva...

«Ancona piange un suo figlio Carabiniere che si è tolto la vita – è il commento addolorato di Unarma Asc Marche – è un’ecatombe silenziosa. È un giorno tragico e struggente quello in cui dobbiamo dire addio a un amico, ancor di più se a portarcelo via sono fardelli che pesano silenziosamente sull’anima, fino a schiacciare sotto il loro peso quell’anelito di vita che ci spinge ad andare avanti, sia pur fra mille difficoltà, in questo nostro lavoro delicato e difficile. E oggi viviamo attoniti un altro dramma, un altro ancora, mentre ci lascia l’ennesimo collega che… non ce l’ha fatta. Il pensiero corre subito alla sua famiglia, cui ci stringiamo solidali e commossi, e a questa nostra grande famiglia dell’intero Comparto sicurezza e difesa, che in un’interminabile ecatombe silenziosa perde uno dopo l’altro tanti suoi figli».

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA