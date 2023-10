ANCONA Un mese e mezzo per riavere lo svincolo di via Bocconi. La promessa arriva dall’assessore Stefano Tombolini, che fissa così l’orizzonte temporale per la riapertura della rampa dell’Asse Nord-Sud, chiusa dallo scorso 14 settembre a causa di uno smottamento che ha provocato l’apertura di una voragine nell’asfalto. «A seguito di un approfondimento - spiega Tombolini - abbiamo deciso di integrare la riparazione col posizionamento di cinque pali di supporto perché il fenomeno non si ripeta più». Ecco spiegato il perché dei tempi così allungati, con lo svincolo chiuso da più di due settimane nonostante il cantiere non sia ancora partito. Ma lo farà presto, o almeno è questa la promessa.

I lavori

«Abbiamo completato la relazione geologica e affidato l’incarico per la progettazione della paratia (i pali, ndr) coi calcoli affidati ad uno strutturista esterno» continua l’assessore. Ancora presto per sapere i costi di questo intervento in corsa, per cui è stata però già individuata la ditta visto che verrà eseguito nell’ambito di un accordo quadro già fissato. Il perché di così tanta attenzione è presto detto. «La zona, oltre ad essere particolarmente sollecitata dal traffico veicolare, è stata anche aggredita dall’acqua» spiega il titolare ai Lavori pubblici. Urge allora una soluzione definitiva per la messa in sicurezza della rampa. Che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno ma, intanto, è caos all’imbocco dell’Asse, con code che al mattino (ma anche alla sera) possono arrivare fino alla galleria di Tavernelle. Lo sbocco della strada, che normalmente prevede tre corsie, è infatti ridotto a due vista la chiusura di quella di decelerazione per chi è diretto in via Bocconi. E qui arriva un altro problema. L’unico modo per raggiungere il Piano e piazza Ugo Bassi, per chi arriva da Tavernelle, è quello di arrivare alla rotatoria davanti la galleria del Risorgimento per poi tornare indietro, superare la sede dei Vigili del Fuoco e usare la rampa dell’imbocco dell’Asse.

Svolte selvagge

Molti, però, preferiscono il fai-da-te, destreggiandosi in pericolosissime inversioni che già hanno mietuto le prime vittime tra le auto incidentate. Anche su questo fronte è intervenuto il Comune. «Tutte le mattine, dalle 8,30 alle 9,15, abbiamo predisposto una pattuglia per dissuadere gli automobilisti dalle svolte selvagge» dice l’assessore alla Mobilità urbana, il vicesindaco Giovanni Zinni. Per ora nessuna multa, perché - spiega Zinni - «gli automobilisti evitano di compiere la manovra azzardata alla vista degli agenti».