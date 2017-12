Capodanno sulla ruota per un brindisi in cielo Aperta la pista di ghiaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Aperta fino alle tre del mattino la ruota panoramica in piazza Cavour. Chi vorrà potrà inaugurare il nuovo anno a bordo dell’attrazione natalizia, con le sue 15mila luci a led e 259mila evoluzioni di colori. Attiva dalle 23 fino a tarda notte la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Roma. «Oltre al capodanno Eve in piazza del Plebiscito, con il concerto di Colapesce e dj Jolly Mare in consolle – spiega l’assessore alla Cultura, Paolo Marasca –le attrazioni natalizie saranno aperte e si potrà fare un giro sulla ruota o pattinare sul ghiaccio in piazza Roma». Anche durante la notte di san Silvestro si potrà salire sulla ruota, dai 40 metri di altezza è possibile ammirare la piazza, la statua di Cavour e il mercatino di Natale con le tipiche casette di legno, da una prospettiva tutta nuova. Tutti la fotografano e scattano selfie, è regina dei social. La vedono su Facebook, sui gruppi Whattsapp, su Instagram, e incuriositi continuano a provarla.In particolare, le famiglie, ad amare la ruota sono soprattutto i bambini.