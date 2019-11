Caos traffico sull'asse nord-sud dopo il tamponamento tra tre auto: due feriti

ANCONA - Caos traffico sull'asse nord-sud in direzione centro. Traffico già sostenuto all'ora di punta e anche un tamponamento stanno causando lunghe file e ingorghi. Tre veicoli coinvolti nel tamponamento che si è verificato poco dopo le 19 all'altezza dello svincolo dell'università con due uomini di 29 e 39 anni portati grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. A rendere ancora più caotica la situazione un altro tamponamento avvenuto poco più avanti anche se in questo incidente tutte le persone coinvolte sono rimaste illese.

Ultimo aggiornamento: 20:00

