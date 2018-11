Ragazza si chiude in casa momenti â€‹di grande confusione lungo il Viale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Trambusto e confusione lungo Viale della Vittoria in mattinata con una ragazza che si è chiusa in casa per poi creare un po' di caos, situazione che ha richiesto l'intervento dell'automedica, della Croce Gialla, dei vigili del fuoco ed anche della questura. Tante le persone che hanno notato l'emergenza poi il caos è stato risolto.