Operazione asfalti in centro, partono i lavori ma la sosta selvaggia frena i cantieri e gli autobus: raffica di multe ai furbetti

ANCONA - Si è messa in moto la macchina dei lavori per la bonifica e asfaltatura di alcune vie del centro città e, com’era prevedibile, si sono avute ripercussioni sul traffico. In aggiunta agli ingorghi, gli agenti di polizia municipale hanno verbalizzato diverse multe ai conducenti che avevano posteggiato indebitamente nei tratti interessati dai lavori, anche indirettamente, tutti peraltro segnalati con tanto di date e orari.



In particolare in via San Martino - dove il Comune ha trasferito provvisoriamente da piazza Cavour il capolinea di alcune corse di bus - a causa dei mezzi parcheggiati in divieto di sosta, molti pullman durante la giornata hanno avuto problemi di transito e di fermata.



I bus hanno dovuto fare lo slalom, spostandosi sul lato sinistro della carreggiata e creando rallentamenti e code. Nel primo pomeriggio, all’uscita della galleria San Martino, erano almeno una dozzina le auto parcheggiate nonostante i divieti lungo la via interessata dai lavori. Fuori dalla galleria del Risorgimento, in via Giannelli, già al mattino presto sono arrivati i macchinari della ditta riminese Eco Demolizioni che si occupa dei lavori. Solo dopo le 10 però sono iniziati i lavori, per permettere il fluire del traffico alle prime ore del mattino. L’obiettivo dei lavori è eliminare presto e bene le sconnessioni dell’asfalto e le buche della strada.

«Si procederà progressivamente con un lavoro in profondità - spiega l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi - e ci vorranno, tempo permettendo, dai 12 ai 15 giorni». Il traffico in questo periodo non sarà completamente interdetto ma sono previste delle inevitabili deviazioni in corrispondenza dell’avanzare dei lavori. «Per quanto riguarda i lavori compresi nel tratto tra via Giannelli, l’incrocio con via Becchini, largo Bevilacqua e via Isonzo fino all’ingresso della chiesa della Misericordia - spiega il direttore dei lavori Renato Ribichini -. Il traffico in uscita dalla galleria verso il centro sarà deviato su una sola corsia». Quindi «gli operai prima lavoreranno su un tratto di strada e poi sull’altro per creare meno disagi possibili al traffico». In questo tratto, fa sapere il Comune, «al massimo ci vorranno due giorni per ultimare i lavori». Durante i lavori è vietata la sosta in uscita dalla galleria (lato destro) in Largo Bevilacqua e nel primo tratto di via Isonzo (entrambi i lati per circa 50 metri).



Sarà inoltre vietato il transito ai veicoli su via Isonzo mentre saranno in corso i lavori all’incrocio con via Giannelli. Sulla stessa via, ma tra l’incrocio di via Piave e il viale della Vittoria «i lavori dureranno al massimo due giorni» con deviazione del traffico sulla corsia destra «con sola riduzione della carreggiata». Via Giannelli e dintorni, però, non sono gli unici tratti interessati dai lavori. «Si procederà per gradi - continua il direttore dei lavori Ribichini - in via Frediani, dietro la sede comunale, via Vecchini e di fianco alla Camera di Commercio fino all’incrocio semaforico.

Anche qui i lavori si chiuderanno al massimo in tre giorni con «soppressione delle fermate del bus, interdizione totale al traffico ed alla sosta deviato su largo Cappelli e via Vecchini, ad esclusione del tpl deviato in Largo XXIV Maggio, obbligo di svolta a sinistra dei mezzi provenienti dal parcheggio di Largo Cappelli, divieto di accesso su via Giannelli per chi proviene da via Matteotti o corso Amendola».

Poi si passerà al terzo step dei avori di restyling dell’asfalto in città: «Dovremo rifare l’asfalto nella zona di piazza Cavour - conclude Ribichini - nel tratto della fermata del bus davanti all’ex Inps e nelle zone all’incrocio tra corso Stamira, piazza Cavour e via Simeoni». Ci vorranno «quattro giorni» e altri due per sistemare l’incrocio tra corso Stamira e via Simeoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA