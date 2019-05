Cantiere delle Marche firma lo yacht dei sogni per Bocelli Stella del nord già in acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Il nuovo yacht di Andrea Bocelli prende il largo dal Cantiere delle Marche. Si chiama Stella del nord e nella sua prima uscita in mare, resa movimentata da condizioni meteo non ottimali, ha accompagnato il celebre cantante e compositore in quel di Napoli per un concerto. Un battesimo con tutti i crismi quello dell’explorer, il primo venduto all’interno del lotto di tre Darwin Class, affidati in esclusiva al pre owned Sales Departement del CdM, che si occupa solo della distribuzione di yacht usati costruiti dal cantiere stesso. Ad annunciare la vendita è stato il co-fondatore e direttore vendite e marketing del cantiere, Vasco Buonpensere. «Bocelli, che ha già avuto altri yacht di varie dimensioni – fanno sapere dal CdM –, ha voluto un vero explorer yacht, che consentisse all’artista e alla famiglia di navigare a lungo e verso destinazioni lontane nel massimo comfort, anche in condizioni meteo severe. Il Darwin 86’ risponde a queste esigenze: non troppo grande né complicato da governare (un equipaggio di quattro persone, efficiente nei consumi), ma abbastanza spazioso da garantire comodità ai passeggeri».