Lavori alla galleria: chiuso di notte un tratto di Statale per più di due settimane

ANCONA - Lavori alla galleria: un tratto della Statale 16 Adriatica chiuso di notte per più di 2 settimane. A partire da lunedì prossimo, 28 giugno, sulla strada statale 16 “Adriatica” saranno eseguiti i lavori di risanamento dei calcestruzzi della galleria “Madonna del Carmine”, ad Ancona. Per consentire lo svolgimento degli interventi è necessaria la chiusura del tratto compreso tra gli svincoli di Torrette/Taglio di Ancona e Candia/Pinocchio, già chiuso per i lavori della galleria Montagnola, esclusivamente in orario notturno dalle 20:30 alle 6:30 del giorno successivo. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il completamento dei lavori è previsto entro il 15 luglio.

