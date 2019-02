Cani in fuga: due salvati in mezzo alla strada altri due travolti sui binari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due cani da caccia a spasso sulla linea di mezzeria della Flaminia, all’altezza del by-pass per il porto. Non fosse stato per il coraggio di tre automobilisti di passaggio, che si sono fermati per soccorrerli, sarebbero finiti sotto le ruote di un tir o di una vettura in transito. Invece i due setter, un esemplare maschio e una femmina, sono stati presi in cura dal servizio Veterinario dell’Asur, anche per verificare se i due animali fossero dotati di microchip identificativo.Nel giro di neanche mezz’ora, chiamato dai vigili urbani, è intervenuto un tecnico del Servizio Veterinario Asur. Non ha fatto neanche in tempo a controllare se i cani fossero dotati di microchip, che subito è dovuto scappare verso Falconara, dov’erano segnalati altri due cani purtroppo investiti sui binari. E ieri l’Oipa Ancona, associazione animalista, segnalava sul suo profilo Facebook altri cani vaganti: un Pincher nero notato alle 8 e 30 dopo il semaforo vicino alle scuole medie Domenico Savio e un altro di taglia media, bianco con chiazze marrone chiaro con collare e medaglietta, avvistato poco dopo le 11 lungo la Cameranense in direzione Sirolo.