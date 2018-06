Cani s’azzuffano in strada Donna ferita a una gamba soccorsa dai passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era uscita per prendere un po’ di fresco e fare una passeggiata nel parco sotto casa, con il suo pastore tedesco al guinzaglio. Il suo amico a quattro zampe si è azzuffato con un altro cane che poi l’ha assalita e l’ha azzannata ad una gamba, nel momento in cui ha tentato di dividerli. Ora è ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita, l’anconetana di 68 anni protagonista dell’imprevedibile e cruenta aggressione. Una tragedia sfiorata: l’intervento dei presenti, richiamati dalle urla di dolore della donna, ha scongiurato il peggio. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per fare chiarezza e interrogare i testimoni.Ora rischia una denuncia il proprietario del cane di grossa taglia che ha assalito la 68enne, ieri pomeriggio attorno alle 19, nell’area verde tra via Maestri del Lavoro e via Flavia, al Q2. Medicata sul posto dal 118 e dal personale della Croce Gialla, la donna è stata trasportata in codice giallo avanzato al pronto soccorso di Torrette per le profonde ferite riportate alla gamba.