Il cane poliziotto Wally fiuta la droga: ragazzo di 23 finisce in manette

ANCONA - Continuano i controlli disposti dal Questore Capocasa sul territorio dorico. Solo ieri sera i poliziotti delle Volanti unitamente ai cani poliziotto antidroga e ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia hanno controllate ben 38 persone e 20 veicoli.Durante i controlli, in sala operativa giungeva una telefonata di un cittadino che riferiva di vedere un movimento di persone sospettoso in zona Grazie. Così una pattuglia di Volante si portava sul posto e lasciata l'autovettura in disparte, vedeva che nei pressi di una siepe vi era un uomo che trafficava tra i cespugli.Non sfuggiva agli occhi dei poliziotti che l'uomo stava trafficando tra la vegetazione nei pressi di una siepe spostando le foglie e i rami come se fosse un giardiniere e metteva subito dopo la mano nella tasca delle sue bermuda qualcosa di piccolo.I poliziotti delle Volanti si avvicinavano silenziosi e sorprendevano l'uomo che appena accortosi di essere circondato tentava di eludere il controllo sedendosi su una panchina che stava davanti alla siepe, fischiettando. I poliziotti procedevano al controllo e trovavano il piccolo involucro che l'uomo aveva riposto dentro la tasca, che conteneva una piccola quantità di marijuana e immediatamente facevano intervenire il cane antidroga "Wally"per un più accurato controllo alla siepe e al fogliame.Il cane poliziotto scovava nascosto tra la vegetazione un altro involucro termosaldato di colore scuro contenente 14 sacchettini di cellophane nero tutti ben chiusi con all'interno sostanza stupefacente tipo marijuana del peso complessivo di oltre 53 grammi.L'uomo, 23 anni , con precedenti specifici, veniva condotto in questura e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, tutta la sostanza stupefacente veniva sequestrata.